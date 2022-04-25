«Разрушить Россию изнутри»: Путин о главной задаче Запада

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ 25 апреля обвинил Запад в попытках расколоть страну изнутри. Он призвал Генпрокуратуру пресекать все вмешательства во внутренние дела России и не допускать распространения недостоверной информации в интернете. Путин подчеркнул, что ситуация на Украине сплотила россиян, которые поддерживают вооружённые силы РФ, обеспечение безопасности страны и своих сограждан на Донбассе.

На первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, но и здесь заминка — не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши ВС, безусловное обеспечение безопасности самой России и наших людей на Донбассе, — заявил президент.

Глава государства поручил Генпрокуратуре незамедлительно реагировать на фейки и распространение радикальной идеологии в интернете, которые, по его словам, провоцируют нарушение общественного порядка. Он также поручил реагировать на все данные об организации незаконных массовых акций.

Они часто, в основном, организуются из-за границы, по-разному организуются - либо информация оттуда идет, либо деньги, — пояснил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ФСБ смогла пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».

Позже стало известно о том, что потенциальной жертвой членов запрещённой националистической группировки мог стать журналист Владимир Соловьёв. По данным ведомства, заказное убийство готовилось при поддержке СБУ.