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Россия

«Разрушить Россию изнутри»: Путин о главной задаче Запада

Путин: Запад стремится расколоть российское общество
15:24, 25 апреля 2022
«Разрушить Россию изнутри»: Путин о главной задаче Запада Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ 25 апреля обвинил Запад в попытках расколоть страну изнутри. Он призвал Генпрокуратуру пресекать все вмешательства во внутренние дела России и не допускать распространения недостоверной информации в интернете. Путин подчеркнул, что ситуация на Украине сплотила россиян, которые поддерживают вооружённые силы РФ, обеспечение безопасности страны и своих сограждан на Донбассе. 

На первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, но и здесь заминка — не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши ВС, безусловное обеспечение безопасности самой России и наших людей на Донбассе, — заявил президент.

Глава государства поручил Генпрокуратуре незамедлительно реагировать на фейки и распространение радикальной идеологии в интернете, которые, по его словам, провоцируют нарушение общественного порядка. Он также поручил реагировать на все данные об организации незаконных массовых акций. 

Они часто, в основном, организуются из-за границы, по-разному организуются - либо информация оттуда идет, либо деньги, — пояснил Путин. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ФСБ смогла пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».

Позже стало известно о том, что потенциальной жертвой членов запрещённой националистической группировки мог стать журналист Владимир Соловьёв. По данным ведомства, заказное убийство готовилось при поддержке СБУ. 

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