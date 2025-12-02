Раскрыто, как в США отреагируют на состоящий из одного пункта план киевлян Экс-депутат Рады Марков: США прекратят финансировать Украину до конца 2025 года

Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование Украины до конца 2025 года, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал сообщение о том, что киевляне предложили мирный план с Россией, состоящий из одного пункта — остановки денежных вливаний Запада в украинскую власть. По его словам, для этого у Вашингтона появился благовидный повод на фоне коррупционных скандалов в Киеве.

Я думаю, что до конца года мы увидим прекращение финансирования Украины со стороны американцев. В США видят все эти заявления о том, что даже украинцы сами призывают перестать поставлять деньги Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) уже заявлял, что хватит тратить деньги на бессмысленный проект. Я думаю, что никакой вменяемый политик после этого коррупционного скандала на Украине без проведения аудита, расследования не даст еще какие-то деньги Киеву. Это как подписать себе в своей стране политический приговор, — сказал Марков.

По его словам, российская сторона на протяжении всей специальной военной операции неоднократно заявляла, что прекратить конфликт можно, остановив денежные потоки в Киев. Экс-депутат Рады также отметил, что после прекращения американской поддержки бремя финансирования и поставок вооружений Украине полностью ляжет на Европу. Он добавил, что это может привести к серьезным внутренним противоречиям внутри ЕС.

На протяжении всей СВО мы говорили, что конфликт можно прекратить очень быстро, прекратив финансирование и помощь киевскому режиму. Украина живет за счет внешнего финансирования. Если перестать давать деньги, то все быстро закончится. Американцы, я так понимаю, сейчас примут усилия и прекратят помощь Киеву. Я думаю, что конфликт будет еще продолжаться какое-то время за счет европейцев. Они заинтересованы в этом больше всего. В итоге мы завершим СВО, добившись своих целей, а Евросоюз, я думаю, развалится, потому что не все готовы идти умирать за Украину, — резюмировал Марков.

Ранее киевляне назвали единственный способ полностью прекратить боевые действия на Украине — для этого, по их словам, всего лишь надо остановить финансирование местных властей. Жители считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.