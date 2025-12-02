Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:50

Раскрыто, как в США отреагируют на состоящий из одного пункта план киевлян

Экс-депутат Рады Марков: США прекратят финансировать Украину до конца 2025 года

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование Украины до конца 2025 года, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал сообщение о том, что киевляне предложили мирный план с Россией, состоящий из одного пункта — остановки денежных вливаний Запада в украинскую власть. По его словам, для этого у Вашингтона появился благовидный повод на фоне коррупционных скандалов в Киеве.

Я думаю, что до конца года мы увидим прекращение финансирования Украины со стороны американцев. В США видят все эти заявления о том, что даже украинцы сами призывают перестать поставлять деньги Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) уже заявлял, что хватит тратить деньги на бессмысленный проект. Я думаю, что никакой вменяемый политик после этого коррупционного скандала на Украине без проведения аудита, расследования не даст еще какие-то деньги Киеву. Это как подписать себе в своей стране политический приговор, — сказал Марков.

По его словам, российская сторона на протяжении всей специальной военной операции неоднократно заявляла, что прекратить конфликт можно, остановив денежные потоки в Киев. Экс-депутат Рады также отметил, что после прекращения американской поддержки бремя финансирования и поставок вооружений Украине полностью ляжет на Европу. Он добавил, что это может привести к серьезным внутренним противоречиям внутри ЕС.

На протяжении всей СВО мы говорили, что конфликт можно прекратить очень быстро, прекратив финансирование и помощь киевскому режиму. Украина живет за счет внешнего финансирования. Если перестать давать деньги, то все быстро закончится. Американцы, я так понимаю, сейчас примут усилия и прекратят помощь Киеву. Я думаю, что конфликт будет еще продолжаться какое-то время за счет европейцев. Они заинтересованы в этом больше всего. В итоге мы завершим СВО, добившись своих целей, а Евросоюз, я думаю, развалится, потому что не все готовы идти умирать за Украину, — резюмировал Марков.

Ранее киевляне назвали единственный способ полностью прекратить боевые действия на Украине — для этого, по их словам, всего лишь надо остановить финансирование местных властей. Жители считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.

США
Европа
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.