Прокуратура в США получила ордер на изъятие самолета депутата Госдумы США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Госдумы Скочу

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Самолет Airbus A319-100

Минюст США распространил заявление прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк о получении ордера на изъятие самолета Airbus A319-100, якобы принадлежащего предпринимателю и депутату Госдумы Андрею Скочу. Под изъятие попал самолет стоимостью свыше $90 млн, отмечается в публикации.

Ордер выдал Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

<...> Самолет подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег, — поясняется в сообщении на сайте ведомства.

Андрей Скоч оказался в черном списке Минфина США еще 6 апреля 2018 года. Позже, когда началась спецоперация России на Украине, против депутата и его активов в США ввели дополнительные санкции.

Ранее стало известно, что первый заместитель министра юстиции — генпрокурора США Лиза Монако 21 июля заявила: на одной из арестованных американскими властями яхт, которая якобы принадлежит российскому бизнесмену, нашли ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже. Его нашли, когда выявляли российские активы, которые, по мнению американских властей, могли быть получены незаконными путями.