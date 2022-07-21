На задержанной властями США яхте российского олигарха нашли яйцо Фаберже

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Первый заместитель министра юстиции, генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что на одной из арестованных американскими властями яхт, которая якобы принадлежит российскому бизнесмену, нашли ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже. С таким заявлением, как пишет ТАСС, замглавы Минюста выступила, когда выступала на форуме в американском штате Колорадо.

По ее словам, Минюст США вместе с другими ведомствами работали над выполнением санкций в отношении России. В том числе, над выявлением российских активов, которые, по мнению американских властей, могли быть получены незаконными путями.

Мы нашли много интересного на этой яхте в Сан-Диего. Мы нашли яйцо Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них. Становится все интереснее, — заявила Монако.

Она также добавила, что американский Минюст будет просить у Конгресса США разрешения передать Киеву все деньги, которые власти рассчитывают получить за продажу имущества россиян.

Ранее сообщалось, что российское судно MV MAIA-I, арестованное накануне в индийском порту Кочин, освобождено и отправится в следующий пункт назначения. Об этом сообщил генконсул РФ в Олег Авдеев. По его словам, вопрос, послуживший основанием для ареста сухогруза, улажен мирно, инцидент исчерпан.