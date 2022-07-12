ЕС будет конфисковывать российские активы в случае обхода санкций Евросоюз примет директиву о конфискации российских активов в случае обхода санкций

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В октябре Евросоюз примет директиву, которая позволит конфисковывать российские активы в случае обхода санкций, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, которые приводит РИА Новости, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Евросоюзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса и передачи их в фонд помощи Украине.

Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро, — сказал европейский комиссар.

Ранее заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома, которые связаны с предпринимаемыми конгрессом шагами по передаче Украине активов, изъятых у предпринимателей России. В частности, речь идет о яхтах, самолётах и банковских счетах.

О том, что Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для последующей передачи Украине, также сообщила главы МИД страны Лиз Трасс. Она отметила, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы. Известно, что в общем власти стран ЕС заморозили порядка $14,6 млрд российских активов.