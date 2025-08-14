Профессор указал на странные детали в разговоре Зеленского с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с американским коллегой Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами, сообщил профессор из США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive. Эксперт сравнил его поведение с экс-хозяином Белого дома Джо Байденом — Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе разговора.

На этой встрече он постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать, — объяснил профессор.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского. По словам инсайдеров, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

Ранее Трамп заявил, что участие президента Украины в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.