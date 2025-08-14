Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:23

Профессор указал на странные детали в разговоре Зеленского с Трампом

Профессор Миршаймер: Зеленский был странным во время видеоконференции с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с американским коллегой Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами, сообщил профессор из США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive. Эксперт сравнил его поведение с экс-хозяином Белого дома Джо Байденом — Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе разговора.

На этой встрече он постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать, — объяснил профессор.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского. По словам инсайдеров, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

Ранее Трамп заявил, что участие президента Украины в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
профессоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатского гида осудили за гибель восьми туристов на вулкане
Зеленский встретится с еще одним европейским лидером
ФСБ оценила ущерб Украины после уничтожения производства ракет «Сапсан»
Россиянин попал под атаку ВСУ и в секунды потерял машину
Профессор указал на странные детали в разговоре Зеленского с Трампом
Появились кадры с атакованным правительством в Белгороде
В МВД высказались о возможном запрете опасного аксессуара для авто
Боец ВС РФ победил соперника из ВСУ в рукопашную и вышел из засады живым
Три человека пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область
Разочарованный поездкой в Берлин Зеленский обратился к Соловьеву
МАК опроверг данные об итогах крушения Ан-24 в Приамурье
Командование ВСУ вынуждено заменять небоеспособных десантников под Сумами
Стало известно о срыве разработки дальнобойных ракет на Украине
ВС РФ поразили сразу четыре украинских завода по производству «Сапсанов»
Баклажаны как в детстве — запекаем по бабушкиному рецепту
ВС России сорвали попытку Украины произвести ракеты для атак на РФ
Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
Россиянам разрешили произносить «миллион» и «миллиард» двумя способами
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.