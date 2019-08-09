https://static.news.ru/photo/c59e9f9e-baad-11e9-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Семейное фото: Фред и Дональд в центре Фото: townandcountrymag.com

Президент США Дональд Трамп рассказал о страхе перед алкоголем. Он сообщил, что судьба старшего брата, Фреда Трампа, подтолкнула его практически объявить войну различным опиоидным препаратам, которые распространены в США.

В 2017 году Трамп ввёл в стране режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении, так как количество погибших от опиатов жителей штатов в 2016 году составило 42 тысячи человек.

Я не знаю, что бы я делал, если бы у меня не было опыта судьбы Фредди. Если бы я начал пить, очень может быть, что я бы не говорил с вами сейчас, — отметил он в интервью The Washington Post.

Фред Трамп был пилотом авиакомпании Trans World Airlines, отказываясь продолжать семейный бизнес, связанный с недвижимостью. Однако из-за алкоголизма он не смог продолжить карьеру, скончавшись на 42-м году жизни.

Ранее News.ru писал, что ФБР будет следить за пользователями соцсетей. Оно начало поиск частных компаний, которые будут собирать и передавать в правоохранительные органы информацию о пользователях социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram. Утверждается, что эта мера поможет более качественно бороться с терроризмом.