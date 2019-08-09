Фото: Nick Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало поиск частных компаний, которые будут собирать и передавать в правоохранительные органы информацию о пользователях социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram.

В документе отмечается, что это необходимо для повышения качества борьбы с террористами, сообщает CNN.

Нанятые компании будут обязаны заранее предупреждать органы о подготовке вероятных инцидентов с применением насилия.

Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация займётся проверкой информации о связи корпорации Google с властями Китая.

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