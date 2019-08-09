Фото: Nick Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруг известной мексиканской модели-трансгендера Мириам Риверы считает, что её смерть не была случайной. Он уверен, что это было продуманное убийство за отказ стать проституткой. Более того, сам он тоже получал угрозы расправы.

38-летнюю звезду реалити-шоу «Что-то о Мириам», а также фильмов для взрослых нашли мёртвой в её доме в Мексике 5 февраля 2019 года. Вспоминая тот трагический день, вдовец Дэниел Куэрво говорит,...