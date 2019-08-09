Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало поиск частных компаний, которые будут собирать и передавать в правоохранительные органы информацию о пользователях социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram.
В документе отмечается, что это необходимо для повышения качества борьбы с террористами, сообщает CNN.
Нанятые компании будут обязаны заранее предупреждать органы о подготовке вероятных инцидентов с применением насилия.
Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация займётся проверкой информации о связи корпорации Google с властями Китая.