Глава государства в своём Twitter отметил, что сообщивший об этом Питер Тиль — «отличный и блестящий парень».

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!