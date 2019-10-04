Госссекретарь США Майк Помпео заявил о попытках ряда членов американского Конгресса оказать давление на Госдепартамент.
Помпео, как передаёт
Я никогда не позволю такому случиться с моей командой, - пообещал Помпео.
Как сообщал News.ru, Конгресс США обращался к самому Помпео с просьбой передать документы, связанные с Трампом и Украиной. Госсекретарь не стал этого делать, однако и не дал формального отказа.
Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания разговора президентов США и Украины. Дональд Трамп в ходе беседы попросил Владимира Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.
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