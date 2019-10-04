https://static.news.ru/photo/3ca06f8c-e78b-11e9-8801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госссекретарь США Майк Помпео заявил о попытках ряда членов американского Конгресса оказать давление на Госдепартамент.

Помпео, как передаёт AFP, сообщил о попытках некоторых парламентариев выйти напрямую на сотрудников Госдепа и убедить их передать документы, относящиеся к расследованию деятельности президента Дональда Трампа. Представители Конгресса предположительно пытались получить информацию, связанную с возможным импичментом главы государства. Госсекретарь назвал действия конгрессменов "преследованием".

Я никогда не позволю такому случиться с моей командой, - пообещал Помпео.

Как сообщал News.ru, Конгресс США обращался к самому Помпео с просьбой передать документы, связанные с Трампом и Украиной. Госсекретарь не стал этого делать, однако и не дал формального отказа.

Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания разговора президентов США и Украины. Дональд Трамп в ходе беседы попросил Владимира Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.