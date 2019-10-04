https://static.news.ru/photo/1db5fcae-e740-11e9-84d1-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: White House/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и президенту страны Дональду Трампу. Об этом журналистам рассказал представитель комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Политики безрезультатно потребовали от госсекретаря документы в связи с расследованием в рамках импичмента лидера.

Впрочем, конгрессмены не услышали от Помпео и прямого отказа в предъявлении бумаг.

Госсекретарь не смог уложиться в установленный срок, отведённый для предоставления документов, затребованных в повестке. Однако государственный департамент связался с комитетами по этому вопросу, и мы надеемся на оперативное сотрудничество со стороны ведомства, — приводит слова представителя комитета телекомпания CNN.

Ранее Помпео был предупреждён, что отказ будет рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию».

News.ru писал, что представители демократического крыла в Конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине.

Соответствующее письмо направили на имя Майка Малвени — исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Послание было составлено конгрессменами трёх комитетов: по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.

Демократы в письме уточнили, что все необходимые бумаги должны быть предоставлены до 18 октября.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал своим правом просить другие страны расследовать коррупцию.