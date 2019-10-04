https://static.news.ru/photo/a2e1c124-e731-11e9-be83-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Представители демократического крыла в конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине. Политические силы сделали это в связи с расследованием в рамках импичмента президента страны Дональда Трампа.

Соответствующее письмо направили на имя Майка Малвени — исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Послание было составлено конгрессменами трёх комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.

Также в письме обозначаются сроки предоставления документов. Демократы должны получить необходимые бумаги до 18 октября, сообщает РИА Новости.

В случае, если официальный Вашингтон откажет в выполнении требования, этот жест будет расцениваться как «свидетельство препятствия следствию».

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал своим правом просить другие страны расследовать коррупцию.

Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.