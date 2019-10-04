Представители демократического крыла в конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине. Политические силы сделали это в связи с расследованием в рамках импичмента президента страны Дональда Трампа.
Соответствующее письмо направили на имя Майка Малвени — исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Послание было составлено конгрессменами трёх комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.
Также в письме обозначаются сроки предоставления документов. Демократы должны получить необходимые бумаги до 18 октября,
В случае, если официальный Вашингтон откажет в выполнении требования, этот жест будет расцениваться как «свидетельство препятствия следствию».
Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал своим правом просить другие страны расследовать коррупцию.
Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.
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