Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право просить другие государства помочь в расследовании коррупции.

Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам! — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Владимир Зеленский пообещал главе Белого дома, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для Зеленского заявление.

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