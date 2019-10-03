Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право просить другие государства помочь в расследовании коррупции.
Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам! — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.
As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out!
Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Владимир Зеленский пообещал главе Белого дома, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.