https://static.news.ru/photo/77539388-e66f-11e9-9af6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право просить другие государства помочь в расследовании коррупции.

Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам! — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.

As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2019 г.

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Владимир Зеленский пообещал главе Белого дома, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для Зеленского заявление.