Помпео намерен посетить Израиль и ОАЭ

https://static.news.ru/photo/a05753a6-e4a6-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Lev Radin/Global Look Press

Госсекретарь Майк Помпео намерен отправиться в Израиль 24 августа. После этого он посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Целью визита Помпео являются переговоры по нормализации отношений между еврейским государством и ОАЭ. Также представители сторон намерены обсудить Иран и Китай, пишет агентство Reuters.

Нормализация отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) не изменила позиции истеблишмента еврейского государства по поводу продажи американского высокотехнологичного оружия арабам. По крайней мере, в этом уверяют представители военной и политической элиты еврейского государства.

Как ранее информировал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн намерен посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии.