Помпео намерен посетить Израиль и ОАЭ

Госсекретарь Майк Помпео намерен отправиться в Израиль 24 августа. После этого он посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Целью визита Помпео являются переговоры по нормализации отношений между еврейским государством и ОАЭ. Также представители сторон намерены обсудить Иран и Китай,
Нормализация отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) не изменила позиции истеблишмента еврейского государства по поводу продажи американского высокотехнологичного оружия арабам. По крайней мере, в этом уверяют представители военной и политической элиты еврейского государства.
Как ранее информировал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн намерен посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии.
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