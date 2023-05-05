Полковник объяснил волнения США из-за визита министра обороны КНР в Москву Военный эксперт Матвийчук: США обеспокоились визитом министра обороны КНР в Москву из-за Тайваня

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны Китая Ли Шанфу

США обеспокоились визитом в Москву главы министерства обороны Китая Ли Шанфу из-за того, что в России могли быть подписаны договоренности, о которых Вашингтон не в курсе, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «ПолитРоссией» военный эксперт подчеркнул, что главным вопросом для США являются возможные соглашения России и КНР по вопросу Тайваня и возможная военная операция на полуострове.

Финансовое состояние США сейчас в плачевном положении, поэтому они беспокоятся, что помимо конфликта на Украине, могут начаться боевые действия на Тайване. Украинский кризис уже поглотил значительные ресурсы Америки, и урегулирование ситуации в Тайване будет для них неподъемно, — пояснил Матвийчук.

По словам эксперта, США постараются в первую очередь выяснить, к каким итогам привели переговоры в Москве, особенно по тайваньской линии. Матвийчук подчеркнул, что Вашингтон попытается любым способом обмануть Китай, чтобы операция на Тайване не началась до разрешения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре. По их данным, июне пройдет межправительственный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», на котором должен присутствовать китайский министр, с 2018 года находящийся под санкциями США.