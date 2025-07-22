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22 июля 2025 в 14:41

Политолог объяснил, почему США выходят из ЮНЕСКО

Политолог Блохин: Трамп выводит США из ЮНЕСКО для пересмотра мирового порядка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США намерены выйти из специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для пересмотра стратегии глобального миропорядка, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, это решение связано со стремлением администрации главы Белого дома Дональда Трампа создать более эффективную и конкурентоспособную экономическую модель.

Решение США выйти из ЮНЕСКО вписывается в общий контекст создания более эффективной, конкурентоспособной модели экономики. Они пытаются пересмотреть текущий мировой порядок. Для создания этой эффективной модели американской экономики нужно изменить текущие отношения со своими союзниками, изменить торговый баланс, пересмотреть эти отношения, — пояснил Блохин.

Он отметил, что Вашингтон последовательно отказывается от участия в соглашениях, которые ограничивают свободу действий США. Выход из ЮНЕСКО, как и ранее из иранской ядерной сделки или Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, свидетельствует о нежелании администрации Трампа мириться с существующим статус-кво.

Вашингтон намерен выйти из тех договоров, которые не соответствуют американским возможностям или сковывают их, выйти из тех организаций, которые не соответствуют американским интересам. И как раз выход из ЮНЕСКО — это выход из тех организаций, которые либо сковывают, либо не соответствуют американским интересам. США вышли из иранской ядерной сделки, из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тут более важен сам факт выхода. Трампа не устраивает текущий статус-кво, его не устраивает текущий мировой порядок, — резюмировал Блохин.

Ранее зампредставителя Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. По ее словам, в американской администрации недовольны «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации. Кроме того, в Вашингтоне выступают против мер по продвижению инклюзивности.

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