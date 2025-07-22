Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО

Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заявила зампредставителя Белого дома Анна Келли. По ее словам, которые приводит New York Post, в американской администрации недовольны «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации. Кроме того, в Вашингтоне выступают против мер по продвижению инклюзивности.

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которое поддерживает <…> разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре, — сказала она.

Ранее Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Одной из причин своего решения он назвал излишне высокие взносы Вашингтона в ВОЗ. Как пояснил глава государства, Соединенные Штаты с населением около 350 млн человек платили организации $500 млн каждый год. При этом Китай, несмотря на зарегистрированных 1,4 млрд граждан, вносил только $39 млн.