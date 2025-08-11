«Открытое пренебрежение»: Полянский озвучил позицию РФ по шагам Израиля

Россия осуждает намерение израильских властей установить контроль над сектором Газа, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, такие меры нарушают международное право.

Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями СБ и наносят крайне серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, — подчеркнул российский дипломат.

Правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Ранее в МИД России информировали, что расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.