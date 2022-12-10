Politico: Пентагон не решается передать Украине беспилотники Reaper

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Модульный разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper

Пентагон до сих пор не принял решение о передаче Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, пишет газета Politico. Представители ВВС США выступали с такой инициативой еще в марте, но в американском оборонном ведомстве опасаются, что секретные технологии, использованные в этих БПЛА, попадут к России.

ВВС США думали, что у них есть идеальный план: взять старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить Украине, просившей предоставить дальнобойные вооружения, но после нескольких месяцев внутренних споров Пентагон так и не принял решение, — говорится в статье.

По словам авторов публикации, нерешительность Вашингтона обусловлена негативным опытом применения ВСУ турецких БПЛА Bayraktar TB2, многие из которых были сбиты российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Это вызывает у Пентагона обеспокоенность по поводу того, как покажут себя в условиях конфликта MQ-9 Reaper. В ведомстве полагают, что в случае передачи их украинским войскам часть беспилотников «практически гарантированно будет сбита».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские беспилотники, атаковавшие военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях 5 декабря, наводились на цель с помощью американской спутниковой системы GPS. По его словам, ВСУ использовали для удара по авиабазам модифицированные советские БПЛА Ту-141 «Стриж».