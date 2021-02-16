Пентагон заявил об угрозе России для стран НАТО

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. Об этом заявил представитель американского военного ведомства высокого ранга. При этом США намерены работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.

В ходе брифинга для журналистов представитель Пентагона сообщил, что США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны альянса, в которой примет участие в том числе и глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединённых Штатов. <...> Они используют военную силу для достижения своих целей, — заявил представитель военного ведомства США.

Он также отметил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с Москвой там, где стороны имеют обоюдный интерес.

Мы с нетерпением ждём того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе, — сказал представитель Пентагона.

Ранее NEWS.ru сообщали о том, что американский госсекретарь Энтони Блинкен выступил перед прессой и перечислил основные претензии США к России.