Один человек погиб при крушении вертолета во Флориде, ещё троих ищут

https://static.news.ru/photo/5cac0c28-9ede-11e9-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com

В результате крушения пожарного вертолёта в американском штате Флорида, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарно-спасательной бригады.

Инцидент произошёл недалеко от аэропорта города Лисберг. на борту упавшего вертолёта находились четыре человека. В заявлении спасателей говорится о том, что выживших не обнаружено. Подтверждена гибель одного человека.

В результате крушения вертолёта произошёл пожар, в настоящее время он локализован. Ведётся поиск выживших.

По информации местных СМИ, вертолёт действовал в рамках учений Во время полёта произошёл сбой и машина ушла в штопор. В результате хвост упал взлётно-посадочную полосу, а корпус в болотистую местность.

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