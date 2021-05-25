Один человек погиб при крушении вертолета во Флориде, ещё троих ищут

В результате крушения пожарного вертолёта в американском штате Флорида, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарно-спасательной бригады.
Инцидент
В результате крушения вертолёта произошёл пожар, в настоящее время он локализован. Ведётся поиск выживших.
По информации местных СМИ, вертолёт действовал в рамках учений Во время полёта произошёл сбой и машина ушла в штопор. В результате хвост упал взлётно-посадочную полосу, а корпус в болотистую местность.
Ранее сообщалось, что на западе Украины упал воздушный шар с пассажирами. Погиб один человек, ещё пятеро получили травмы