Воздушный шар с пассажирами рухнул на Украине

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Белорусского активиста Петра Маркелова задержали у посольства Белоруссии в Киеве после того, как он разбросал навоз возле дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители составили в отношении Маркелова административный протокол о мелком хулиганстве. Замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлия Гирдвилис сообщила, что активист не привёл существенных причин для своего поступка. Он объяснил это...