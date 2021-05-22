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Европа

Воздушный шар с пассажирами рухнул на Украине

10:03, 23 мая 2021
Фото: unsplash.com

На западе Украины упал воздушный шар с пассажирами. Погиб один человек, ещё пятеро получили травмы, сообщило в Facebook областное управление Национальной полиции республики.

Крушение произошло вечером 22 мая недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где сейчас проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья».

По данным полиции, на борту находились пилот и пять пассажиров — жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский. Погиб мужчина — пассажир шара.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато расследование по статье о нарушении правил воздушных полётов.

Ранее в Крыму воздушный шар с ребёнком в корзине унесло ветром. Как сообщалось, на воздушном шаре каталась семья из трёх человек. Внезапно корзина ударилась о землю и родители выпали из неё, а ребёнка на шаре унесло в сторону побережья.

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