Оценены шансы Трампа вернуться на пост президента США Политолог Дудаков оценил шансы на победу Трампа на выборах президента США

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Дональд Трамп

Дональд Трамп имеет хорошие шансы на победу на выборах президента США, поскольку его поддерживает половина жителей страны, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, после ноября экс-глава Белого дома объявит о своем участии в предстоящих выборах.

Сейчас Трамп по опросам обходит Байдена, поэтому если он пойдет на выборы, то с не малой долей вероятности может выиграть. Думаю, в этом году, после ноября, он объявит о выдвижении в президенты, — заявил Дудаков.

Он добавил, что в настоящее время позиции Трампа достаточно сильны и если на бывшего главу Белого дома заведут уголовное дело в связи с событиями штурма Капитолия, это будет означать и не без того существующий раскол американского общества, и даже может дойти до вооруженных столкновений.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) доктор исторических наук Юрий Рогулёв оценил шансы предпринимателя Илона Маска стать новым американским лидеров. По его мнению, Маск является «человеком со странностями». Рогулёв добавил, что сейчас политические партии США находятся не в лучшем состоянии. Если американским президентом станет Трамп или Маск, то это может привести к полному краху политической системы, подытожил собеседник.