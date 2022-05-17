«Человек со странностями»: американист о шансах Маска стать президентом США Американист Рогулёв о шансах Маска стать президентом США: «Человек со странностями»

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) доктор исторических наук Юрий Рогулёв заявил NEWS.ru, что ни Дональд Трамп, ни Илон Маск не изъявили точного желания участвовать в борьбе за пост американского главы государства. Подобным образом собеседник прокомментировал заявление пресс-службы ЛДПР, опубликованное в Telegram-канале партии, о том, что в 2024 году в США будет «гонка миллиардеров» между двумя бизнесменами за право стать президентом. По мнению американиста, Маск является «человеком со странностями».

Маск вообще человек со странностями, что ему взбредёт в голову, я сказать не могу. Трамп тоже не без странностей. Он даже побывал президентом, но второй раз в одну и ту же реку не входят. Я думаю, в большей степени он делает вид о возможности своего участия и многое будет зависеть о того, что с Байденом случится к этому времени. Но Трамп ведь тоже не молодеет, — сказал Рогулёв.

Он добавил, что сейчас политические партии США находятся не в лучшем состоянии. Если американским президентом станет Трамп или Маск, то это может привести к полному краху политической системы, подытожил собеседник.

Ранее Маск рассказал, что ошибка Джо Байдена заключается в том, что, по его мнению, политика выбрали для преобразования США. Предприниматель же считает, что народ выбрал Байдена, потому что хотел «меньше драмы».

Также основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что Трамп не является оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах главы государства.