Нуланд ответила на обвинения Маска по украинскому конфликту Нуланд ответила на обвинения Маска по украинскому конфликту словами, что все зависит от РФ

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прокомментировала обвинения американского предпринимателя Илона Маска в разжигании украинского конфликта. В беседе с ТАСС она заявила, что не видела публикацию, однако отметила, что завершение конфликта на Украине зависит от России.

Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этого конфликта, и это можно сделать завтра, — подчеркнула Нуланд.

Маск в Twitter ранее написал, что никто не разжигает этот конфликт сильнее Нуланд. Так предприниматель отреагировал на ее слова о том, что в США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, поскольку они являются для Украины легитимными целями.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что США готовы приступить к переговорам в Россией по вопросам Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в самое ближайшее время, если к этому готова Москва. Дипломат подчеркнула, что поскольку США и Россия отвечают перед всем миром «за поддержание безопасности ядерных арсеналов», то и «должны выполнять свою работу».