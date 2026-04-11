В МИД РФ назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине

В МИД РФ назвали главное условие для урегулирования конфликта на Украине Лавров: конфликт на Украине не разрешится без гарантий безопасности для России

Мирное урегулирование на Украине невозможно без предоставления гарантий безопасности для Российской Федерации, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. При этом он обратил внимание, что Евросоюз, стремясь занять место за переговорным столом, говорит исключительно о гарантиях для Киева, полностью игнорируя интересы Москвы.

Глава МИД РФ подчеркнул, что такой однобокий подход не позволяет преодолеть конфликт. Без учета законных требований России, включающих нерасширение НАТО на восток и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ, устойчивый мир недостижим.

Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, — говорится в комментарии Лаврова.

Российский министр также отметил, что европейские партнеры демонстрируют неготовность к равноправному диалогу. Это лишь затягивает кризис.

Ранее Лавров прокомментировал ситуацию с утечками своего телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава российской дипломатии с сожалением заметил, что нынешние европейские ньюсмейкеры, по-видимому, были плохо воспитаны родителями.