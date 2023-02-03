«Немедленно сбить»: Байдена осудили в конгрессе из-за зонда Китая над США Конгрессвумен Грин: Байден должен немедленно сбить китайский шпионский зонд в небе над США

Фото: Julia Nikhinson / Consolidated News Photos / Global Look Press

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден должен немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, передает РИА Новости. Она указала на заявление Пентагона о том, что зонд принадлежит Китаю и ведет сбор информации.

Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар, — сказала Грин.

По ее словам, бывший президент США Дональд Трамп «никогда не стал бы терпеть подобное».

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. Он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона. Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.