Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета

В Вашингтоне возле кампуса Говардского университета произошла стрельба, передает CBS со ссылкой на полицию. В результате происшествия пострадали четыре взрослых мужчины и один несовершеннолетний.

Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе предполагаемого празднования возле кампуса Говардского университета в округе Колумбия <...> Были обнаружены четверо взрослых мужчин и один подросток, они были доставлены в близлежащие больницы, — говорится в сообщении.

Полиция задержала двух подозреваемых. Они находятся под стражей. Телеканал сообщает, что пострадавшие отмечали традиционное возвращение в университет после выпуска.

