25 октября 2025 в 11:28

Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета

Пять человек получили ранения во время стрельбы у Говардского университета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне возле кампуса Говардского университета произошла стрельба, передает CBS со ссылкой на полицию. В результате происшествия пострадали четыре взрослых мужчины и один несовершеннолетний.

Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе предполагаемого празднования возле кампуса Говардского университета в округе Колумбия <...> Были обнаружены четверо взрослых мужчин и один подросток, они были доставлены в близлежащие больницы, — говорится в сообщении.

Полиция задержала двух подозреваемых. Они находятся под стражей. Телеканал сообщает, что пострадавшие отмечали традиционное возвращение в университет после выпуска.

Ранее в Тункинском районе Бурятии произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин 1975 и 1985 годов рождения получили огнестрельные ранения. На данный момент полиция проводит расследование для выяснения обстоятельств и причин конфликта. По результатам проверки будет принято решение.

Вашингтон
стрельба
раненые
США
