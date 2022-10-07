«Не хватает только куста»: американцев насмешил попятившийся Байден Американцы сравнили Байдена с Гомером Симпсоном после странного ухода с интервью

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент Джо Байден насмешил пользователей Сети странным поведением на интервью. Пользователи сравнили попятившегося президента с Гомером Симпсоном. Ролик опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

Президент США спросили, что он думает по поводу решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, глава государства выразил разочарование, после загадочно улыбнулся и начал странно пятиться, уходя от представителей СМИ. Затем махнул рукой репортерам и пошел к президентскому вертолету.

Такое странное поведение американского лидера вызвало недоумение и смех у пользователей Сети, которые тут же сравнили его с Гомером Симпсоном. «Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется», «Потихоньку отходит, надорвешься от смеха», «Почему он так попятился», пишут в комментариях пользователи.

Некоторые отметили бесполезность обсуждения странного поведения Байдена. «Вся его администрация была сплошным разочарованием», — подметил один из комментаторов.

Ранее обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что президент США Джо Байден оказался «полным дураком» на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Она напомнила, что летом хозяин Белого дома «подлизывался к саудитам» в надежде добиться увеличения добычи нефти.