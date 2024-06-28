Названы главные кандидаты на замену Байдена Политолог Светов: кандидатами на замену Байдена могут стать Харрис и Ньюсом

Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Камала Харрис

Кандидатом от Демократической партии в президенты США вместо главы Белого дома Джо Байдена могут стать вице-президент США Камала Харрис или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, считает политолог Юрий Светов. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что Ньюсом начал раскручиваться еще в прошлом году, когда в США приезжал председатель КНР Си Цзиньпин.

Говорят о Камале Харрис как вице-президенте, но она мало популярна. Давно говорят о губернаторе Калифорнии Гэвине Ньюсоме, который начал раскручиваться еще в прошлом году. Когда в Штаты приезжал Си Цзиньпин, его встречал Ньюсом и общался с ним, — пояснил политолог.

Светов отметил, что могут появиться и другие кандидаты, но именно эти две фигуры на данный момент реальны. Эксперт не исключил, что на съездах представят нового претендента на пост главы США, но только в том случае, если Байден снимет свою кандидатуру. По словам политолога, пока неясно, готов ли к этому президент и его кампания.

По Харрис может быть позиция такая: давайте изберем Байдена, дальше он либо умрет, либо потеряет дееспособность, и все равно его место займет Камала. Понятно, что она будет марионеткой в руках других сил Демократической партии, а Ньюсом посильнее и может пытаться вести самостоятельную политику, — подытожил Светов.

Член Совета Федерации Андрей Климов ранее заявил, что о замене Байдена от Демократической партии на предстоящих выборах заговорили не сегодня. По словам сенатора, плохое состояние президента США начали обсуждать еще 1,5 года назад.