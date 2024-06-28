«Байден плоховат»: в Совфеде оценили прошедшие дебаты в США Сенатор Климов: о замене Байдена от демократов заговорили еще до дебатов

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

О замене главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих выборах от демократов заговорили еще до дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что новости о плохом состоянии Байдена появились около 1,5 года назад.

О возможной замене Байдена на другого кандидата от демократов заговорили не сегодня. Такая версия есть. Об этом говорили 1,5 года назад. Уже тогда говорили, что Байден плоховат. Но есть и другая версия, которая заключается в том, что он способен эти выборы выиграть, и пускай будет президентом он, — пояснил Климов.

По словам сенатора, в случае победы Байдена на выборах его могут постепенно заменить. При этом он уточнил, что от этого стратегия США не изменится. Как подчеркнул Климов, Вашингтон продолжит пытаться устранить или ослабить Россию как своего главного геополитического конкурента.

Стратегия заключается в том, чтобы устранить Россию в качестве своего геополитического конкурента любым путем, по крайней мере ослабить нас, а лучше разгромить. Мы ни на секунду не должны про это забывать, кто бы что ни говорил и кого бы на кого ни поменяли, — заключил сенатор.

Первая леди США Джилл Байден ранее похвалила супруга за проделанную на дебатах работу. Она объяснила избирателям, в чем отличился действующий президент США. По словам жены Байдена, он ответил на все вопросы. Сам американский лидер в этот момент «подвис» и лишь смотрел на супругу.