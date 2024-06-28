Первая леди США оказала Байдену «медвежью услугу» Джилл Байден похвалила супруга за ответы на все вопросы в ходе дебатов с Трампом

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первая леди США Джилл Байден и Джо Байден

Первая леди США Джилл Байден похвалила президента страны Джо Байдена за проделанную на дебатах работу. Она объяснила избирателям, в чем он отличился. По словам жены главы Белого дома, он ответил на все вопросы.

Джо, ты проделал такую ​​хорошую работу, ты ответил на все вопросы, ты лучший! — с улыбкой произнесла Джилл.

Байден в этот момент снова «подвис» и лишь смотрел на супругу. Затем Джилл обратилась к избирателям с вопросом, что делал экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов.

Лгал! — прокричала первая леди страны, рассчитывая на поддержку толпы.

Неизвестно, чем окончился перформанс Джилл Байден. Однако на видео видно, что президент США не знает, как реагировать на внезапную похвалу супруги. Байден силился улыбаться, но смущенно оглядывался по сторонам после ее действий.

Ранее опозорившийся на дебатах президент США попал на видео. В интернете разлетелся ролик, где Трамп и Байден отвечают на вопросы. Действующий американский лидер постоянно запинался, хрипел и говорил очень тихо. Зарубежные СМИ и вовсе поймали его с открытым ртом. Журналисты описали происходящее как «коллективное самоубийство» для Демократической партии США.