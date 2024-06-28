Опозорившийся на дебатах Байден попал на видео Заикания и невнятная речь Байдена на дебатах с Трампом попала на видео

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден опозорился на дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом и попал на видео, которое представил Telegram-канал SHOT. Американский лидер запинался, хрипел и говорил очень тихо. Также президент стоял с приоткрытым ртом, что привлекло внимание мировых СМИ.

Это была катастрофа, ужасная ночь для Байдена. Теперь ход выборов может реально измениться, — приводит канал мнение аналитиков The Wall Street Journal.

На видео Байден «тормозит» с ответом Трампу, постоянно заикается, а в его голосе слышна неуверенность. Президент США не мог «связать двух слов», считает The Guardian. Телеканал NBC и вовсе назвал выступление президента «коллективным самоубийством» его политсилы в преддверии выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В свою очередь журналисты назвали Трампа лжецом.

В конце дебатов Трамп бодро покинул сцену, а Байдену понадобилась помощь супруги Джилл. Иностранные СМИ пришли к выводу, что кому-то другому пора занять место Байдена в Демократической партии США.

Ранее телеканал CNN провел опрос после дебатов. По его результатам, две трети зрителей присудили победу Трампу. Журналисты призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить победы кандидата от республиканцев. В свою очередь американский миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что в результате дебатов победили мемы.