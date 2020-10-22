На 102-м году жизни умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку

В возрасте 101 года скончалась актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney.
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Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В возрасте 12 лет она стала работать инструктором в школе танцев её отца. Позднее она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.
Особую известность Чэмпион получила благодаря тому, что именно с неё рисовали главную героиню мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» (1937), а также Голубую Фею из «Пиноккио» (1940).
Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РСФСР и жена режиссёра Сергея Бондарчука Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет.
Скобцева сыграла в более чем 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга «Война и мир».