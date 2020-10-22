На 102-м году жизни умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку

https://static.news.ru/photo/bcf70256-1460-11eb-9b6e-fa163e074e61_660.jpg Мардж Чэмпион Фото: D. Long/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В возрасте 101 года скончалась актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney.

Как пишет THR, информацию о смерти Чэмпион подтвердил инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, актрисы не стало в минувшую среду, 21 октября, причина её смерти пока неизвестна.

Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В возрасте 12 лет она стала работать инструктором в школе танцев её отца. Позднее она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.

Особую известность Чэмпион получила благодаря тому, что именно с неё рисовали главную героиню мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» (1937), а также Голубую Фею из «Пиноккио» (1940).

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