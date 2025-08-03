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03 августа 2025 в 18:14

Музей истории США в Вашингтоне вернет экспозицию о двух импичментах Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный музей американской истории в Вашингтоне, входящий в структуру Смитсоновского института, решил вернуть в экспозицию информацию о двух импичментах президенту США Дональду Трампу, сообщила телекомпания CBS. Ранее музей убрал табличку, объяснив это решение «несоответствием музейным стандартам» и тем, что она «мешала обзору».

Поскольку мы хранители национальной памяти, мы считаем нашей обязанностью и привилегией рассказывать полные и точные истории, — приводит CBS заявление Смитсоновского института.

В музее пояснили, что в настоящее время готовится обновленная экспозиция, которая позволит посетителям ознакомиться со всеми случаями попыток отстранения американских президентов от власти. Речь идет не только о Трампе, но и об Эндрю Джонсоне, Билле Клинтоне и Ричарде Никсоне.

Ранее Трамп показал сенаторам из Республиканской партии комнату в Белом доме, где экс-глава страны Билл Клинтон встречался со своей помощницей. Речь идет о Монике Левински, которая прославилась благодаря секс-скандалу 1998 года. Между девушкой и 42-м президентом США завязался роман.

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