Митингующие в Нью-Йорке разбили полицейскую машину

https://static.news.ru/photo/99b27cae-a2b8-11ea-af07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие остановили на улице Нью-Йорка полицейский автомобиль. Они разбили окна в фургоне. Водитель покинул машину и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что на акции у памятника пастору и политику Адаму Клейтону Пауэллу звучали призывы избегать насилия. Однако митингующие отправились по улицам города и начали выходить на проезжую часть. Они увидели полицейский автобус и накинулись на него с бутылками. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыл наряд полиции.

Как ранее информировал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп похвалил секретную службу за оборону Белого дома от протестующих.