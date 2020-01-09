https://static.news.ru/photo/0b932c1a-336f-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gina M Randazzo/Global Look Press

Акции протеста прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке. Митингующие требовали деэскалации ситуации с Ираном и разрешения конфликта между странами путём дипломатии.

Нет войне! — скандировали активисты в Вашингтоне у здания Капитолия и держали в руках перевёрнутые флаги Соединённых Штатов.

В Нью-Йорке люди собрались у здания Муниципального центра в Нижнем Манхэттене.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что по их данным, генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва призывает все стороны, в частности, США, к сдержанности вокруг ситуации с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.