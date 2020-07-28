Министр юстиции США заявил о серьёзных нарушениях в деле о вмешательстве РФ

https://static.news.ru/photo/a26caef4-d0f4-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Глава Минюста США Уильям Барр распространил свою вступительную речь, которую он планирует произнести на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса. Он сообщил о серьёзных нарушениях, которые связаны со «сфабрикованным скандалом „Рашагейт“».

По его словам, когда он дал понять, что хочет разобраться в этом, представители Демократической партии захотели дискредитировать его.

Многие демократы в этом комитете пытались дискредитировать меня, придумывая рассказы о том, что я просто порученец президента, который занимается уголовными делами в соответствии с его указаниями. Судя по [присланному мне] письму с приглашением на эти слушания, это, похоже, ваша сегодняшняя повестка, — подчеркнул он.

Барр отметил, что президент страны Дональд Трамп не хотел вмешиваться в разбирательство. Он с самого начала заявил, что ждёт независимого решения, передаёт РИА Новости.

[Мои] решения по уголовным делам были независимы, основаны на законе и фактах, без какого-либо указания или вмешательства со стороны Белого дома или кого-либо за пределами Министерства юстиции, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.