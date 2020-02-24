https://static.news.ru/photo/b5ddc3e8-573b-11ea-a37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Белого дома Хоган Гидли назвал сообщения о якобы новом вмешательстве России в американские выборы попыткой демократов навредить президенту Дональду Трампу.

Заместитель пресс-секретаря администрации Трампа назвал конгрессмена Адама Шифа, возглавляющего комитет Сената США по разведке, источником «ложных утечек» в СМИ.

Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом, — цитирует Гидли ТАСС.

Очередные президентские выборы пройдут в США в ноябре 2020 года.

Накануне голосования 2016-го многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.

Как писал NEWS.ru, источники в американской разведке якобы сообщали о попытках России повлиять на избирательную кампанию 2020 года и помочь либо социалисту Берни Сандерсу возглавить список демократов либо сохранить Трампа у власти.