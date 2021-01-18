Мелания Трамп записала прощальное обращение к нации

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«Невероятные» американцы четыре года вдохновляли первую леди США своей храбростью, патриотизмом и добродетелью. С такими словами Мелания Трамп выступила в прощальном послании к нации.

Текст был опубликован на официальном сайте Белого дома.

В тот момент, когда мы с Дональдом завершаем своё пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых сохраню в своём сердце, — заявила она.

Мелания Трамп выразила благодарность всем солдатам и правоохранителям, которые обеспечивают спокойствие в стране, а также медикам, которые сейчас борются с коронавирусом.

Свои соболезнования первая леди послала американцам, которые потеряли близких из-за болезни. Она призвала бережно относиться к своему здоровью, а также подчеркнула, что для неё было честью представлять американский народ. Для нее это бесценный опыт.

Мелания отметила, что каждый житель США навсегда останется в ее сердце.

Ранее NEWS.ru писал, что американские дипломаты обратились к главе Госдепартамента США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа из-за беспорядков на Капитолийском холме 6–7 января. После этих событий президента США пожизненно заблокировали в соцсетях, и он мог обращаться к своим избирателям только с официальных сайтов или через прессу.