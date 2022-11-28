Маск заявил, что Apple прекратила размещать рекламу в его сети Twitter

Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им сети Twitter. На минувшей неделе издание Financial Times сообщило, что часть крупных торговых марок снизили расходы на рекламу в Twitter из-за политики ее владельца.

Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке, — написал по этому поводу Маск в своей приобретенной соцсети.

После нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по работе с рекламой сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и практически не получали сообщений. Также несколько крупных компаний объявили о приостановке рекламы в Twitter после перехода соцсети под контроль Маска. В частности, это Audi, Pfizer, General Mills, крупнейший производитель кондитерских изделий Mondelez International, L’Oréal и другие.

Ранее ряд крупных брендов снизили затраты на рекламу в социальной сети Twitter по причине политики, которую проводит ее новый владелец американский миллиардер Илон Маск. В числе факторов, повлиявших на принятые решения, компании называют волны сокращений в Twitter, а также попытки самого Маска «отчитать» рекламодателей за нежелание сотрудничать.