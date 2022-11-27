Крупные бренды снизили расходы на рекламу в Twitter из-за Маска FT: ряд крупных брендов снизили расходы на рекламу в Twitter из-за политики Маска

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Британская газета Financial Times узнала о том, что ряд крупных брендов снизили затраты на рекламу в социальной сети Twitter по причине политики, которую проводит ее новый владелец американский миллиардер Илон Маск. В числе факторов, повлиявших на принятые решения, компании называют волны сокращений в Twitter, а также попытки самого Маска «отчитать» рекламодателей за нежелание сотрудничать.

Ряд ведущих рекламных агентств и закупщиков средств рекламы заявили Financial Times, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в социальной сети, сославшись на избирательный подход Маска к контролю за контентом и решение уволить многих из его команды по продаже рекламы, — пишет издание.

Как рассказал FT один из высокопоставленных представителей отрасли, Маск попытался лично позвонить руководству некоторых брендов, ограничивших рекламу, дабы отчитать их за принятое решение. Это привело к тому. что другие компании сократили свои расходы до необходимого минимума, дабы избежать конфронтации с предпринимателем.

По словам источников, после нескольких волн сокращений в Twitter команда по рекламе там сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получают сообщений.

Один из закупщиков рекламы рассказал, что некоторые бренды не смогли получить обратную связь об эффективности своих рекламных компаний по причине нехватки персонала. Другие пожаловались на неисправность работы рекламных систем, которая затрудняет или делает невозможной проведение кампаний.

По результатам анализа организации Media Matters, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или заявили о намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. На долю этих рекламодателей, по оценкам организации, приходилось $317 млн из $5 млрд доходов Twitter в 2021 году.

Ранее американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в социальной сети Twitter после приобретения платформы Илоном Маском. Причиной такой рекомендации в компании называют угрозу для безопасности брендов клиентов.

Авторы заявления напомнили о многочисленных увольнениях сотрудников отдела доверия и безопасности соцсети, снятии с должностей основных руководителей и о «верифицированных» аккаунтах, оказавшихся фальшивками.

Omnicom Media Group сотрудничает с такими мировыми гигантами, как McDonald’s, Apple, PepsiCo. В компании сообщили, что официально попросили Twitter предоставить гарантии того, что вышеприведенные проблемы не повлияют негативно на рабочие процессы, продукцию, безопасность брендов и инвестиции клиентов. Однако в новой компании Маска требуемых гарантий, по утверждению Omnicom, дать не смогли.