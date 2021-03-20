Маск опроверг возможность использования электрокаров Tesla в шпионаже

https://static.news.ru/photo/044ecfca-898d-11eb-a65d-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Основатель компании-производителя электромобилей Tesla американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения, что его электрокары могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране мира.

У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись, — цитирует Guardian Маска.

Таким образом, выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что китайские власти планируют ограничить использование Tesla военными из-за возможных угроз национальной безопасности.

Маск подчеркнул, что двум самым крупным экономикам мира: США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.

Ранее газета Wall Street Joutnal со ссылкой на собственные источники сообщила , что некоторые ведомства Китая попросили своих сотрудников не ездить на работу на электромобилях Tesla, кроме того, им запретили заезжать на территорию домов, где проживают сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.

Как писал NEWS.ru, компания Tesla сконструирует большую батарею, которую подключат к энергосети американского штата Техас. Проект хранения энергии в объёме 100 мегаватт в городе Англтоне реализует подразделение фирмы Илона Маска Gambit Energy Storage. Предполагается, что гигантская батарея в летний энергетический пик снабдит электричеством около 20 тысяч домов.

Tesla занимается решениями для хранения электричества параллельно с выпуском электромобилей. В 2016 году компания выиграла тендер на поставку системы хранения энергии для калифорнийской коммунальной организации Southern California Edison.