Маск опроверг возможность использования электрокаров Tesla в шпионаже

https://static.news.ru/photo/044ecfca-898d-11eb-a65d-96000091f725_660.jpgФото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Основатель компании-производителя электромобилей Tesla американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения, что его электрокары могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране мира.
У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись, — цитирует Guardian Маска.
Таким образом, выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что китайские власти планируют ограничить использование Tesla военными из-за возможных угроз национальной безопасности.
Маск подчеркнул, что двум самым крупным экономикам мира: США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.
Ранее газета Wall Street Joutnal со ссылкой на собственные источники сообщила, что некоторые ведомства Китая попросили своих сотрудников не ездить на работу на электромобилях Tesla, кроме того, им запретили заезжать на территорию домов, где проживают сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.
Как писал NEWS.ru, компания Tesla сконструирует большую батарею, которую подключат к энергосети американского штата Техас. Проект хранения энергии в объёме 100 мегаватт в городе Англтоне реализует подразделение фирмы Илона Маска Gambit Energy Storage. Предполагается, что гигантская батарея в летний энергетический пик снабдит электричеством около 20 тысяч домов.
Tesla занимается решениями для хранения электричества параллельно с выпуском электромобилей. В 2016 году компания выиграла тендер на поставку системы хранения энергии для калифорнийской коммунальной организации Southern California Edison.