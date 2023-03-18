Маск назвал имя следующего президента США в случае ареста Трампа Маск предрек Трампу переизбрание президентом США в случае ареста

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году в случае, если республиканца арестуют. Маск написал в Twitter, что если экс-хозяин Белого дома действительно будет задержан, это обеспечит ему «сокрушительную победу» на выборах. Трамп ранее сообщил со ссылкой на утечку из прокуратуры, что его могут арестовать 21 марта. По данным NBC News, экс-лидеру могут предъявить обвинение в связи с возможным подкупом порноактрисы Сторми Дэниелс, которой Трамп мог заплатить за молчание об их предполагаемой интимной связи.

Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой, — написал Илон Маск.

Сам Трамп, сообщивший о своем возможном аресте, призвал сторонников устраивать протесты. Республиканец также назвал «коррумпированной» и «крайне политизированной» окружную прокуратуру Манхэттена, где против него выдвинули обвинения. Какие именно, экс-президент США не уточнил.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев косвенно выступил в защиту Трампа в своем Telegram-канале. Вместо ареста бывшего американского президента Медведев призвал отправить нынешнего лидера Джо Байдена и его сына на «вонючую свалку истории», назвав их «свиноукрофилами».