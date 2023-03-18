Медведев призвал отправить «свиноукрофилов Байденов» на свалку истории

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена и его сына Хантера «коррумпированной кликой безумных свиноукрофилов», которых призвал отправить «на вонючую свалку истории». Таким образом политик отреагировал в своем Telegram-канале на заявление экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, сообщившего о своем вероятном аресте в ближайшие дни.

Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что написал об этом «по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа».

Трамп ранее заявил, что 21 марта его арестуют, призвав своих сторонников выходить на улицы и протестовать. Экс-президент США сообщил, что узнал о грядущем аресте благодаря утечке из прокуратуры Манхэттена. Трамп не уточнил, какие обвинения станут основанием для ареста.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном перемещении детей с неподконтрольных Киеву территорий Украины. В Кремле заявили, что Москва не признает юрисдикцию МУС и считает его решения ничтожными.