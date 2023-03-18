Стало известно о новых уликах в деле «Северных потоков» Bild: волосы и одежду нашли на судне, подозреваемом в причастности к подрыву «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Следователи обнаружили волосы и одежду при обысках на судне, которое могло быть задействовано в операции по подрыву газопроводов «Северный поток», пишет немецкое издание Bild. Новые улики передали на экспертизу ДНК. Ранее СМИ писали, что в салоне яхты находили следы взрывчатки.

Как сообщает издание со ссылкой на материалы следствия, следственные органы располагают несколькими предметами одежды: в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На головном уборе найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК.

Обыски на яхте провели в начале года. На борту также обнаружили GPS-навигатор. Следователям предстоит выяснить, принадлежат ли найденные предметы людям, арендовавшим лодку незадолго до диверсии.

Немецкая газета Spiegel ранее сообщала, что парусную яхту «Андромеда» модели Bavaria Cruiser 50, подозреваемую в причастности к подрыву «Северных потоков», обнаружили у немецкого острова Рюген. Прокуратура ФРГ подтвердила факт проведения обысков на судне в январе 2023 года.

Издание Zeit со ссылкой на данные расследования сообщало, что судно было арендовано у польской компании, принадлежащей двум гражданам Украины. Яхта выдвинулась из города Росток 6 сентября 2022 года, позже яхту заметили на южном побережье Балтийского моря, а затем недалеко от датского острова Борнхольм, в районе которого 26 сентября были подорваны газопроводы.