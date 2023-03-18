Трамп заявил о своем скором аресте Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал своих сторонников выходить на улицы, пишет Reuters со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social. По его словам, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен. Если арест случится, то он станет первым экс-президентом США, которому выдвинули обвинения по уголовному делу.

Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну, — написал он в соцсети.

Обвинения против Трампа выдвинул офис окружного прокурора Манхэттена. Экс-глава Белого дома не пояснил, по каким обвинениям он будет арестован.

Тем временем демократы из комитета палаты представителей по надзору заявили, что Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, которые были получены ими от иностранных правительств за время нахождения политика на высшей в стране должности. По их данным, неучтенные подарки стоили около $250 тысяч.

Демократы указали на то, что по правилам подарки должны передаваться на хранение государству, однако Трамп не только не сообщал о многих из них, но в итоге присвоил. При этом бывший президент порой принимал подарки дороже норматива, установленного в США.