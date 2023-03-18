В конгрессе рассказали о подарках на $250 тысяч, которые утаил Трамп В конгрессе Трампа обвинили в сокрытии сотни полученных от иностранных стран подарков

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, которые были получены ими от иностранных правительств за время нахождения политика на высшей в стране должности. Демократы из комитета палаты представителей по надзору заявили, что неучтенные подарки стоили около $250 тысяч, сообщает РИА Новости.

Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев, в их числе золотые клюшки для гольфа от премьера Японии, мечи и кинжалы от наследного принца Саудовской Аравии и портрет от президента Сальвадора, — перечислили в комитете по надзору.

Демократы указали на то, что по правилам подарки должны передаваться на хранение государству, однако Трамп не только не сообщал о многих из них, но в итоге присвоил. При этом бывший президент порой принимал подарки дороже норматива, установленного в США.

Представители комитета по надзору рассказали, что мечи от Саудовской Аравии стоили почти $9 тысяч, клюшки для гольфа из Японии они оценили почти в $4 тысячи, а от Индии Трамп получил вазу за $8,5 тысячи.