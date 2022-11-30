«Любовь есть любовь»: Байден пообещал подписать закон об однополых браках Байден пообещал подписать закон об однополых браках «ради будущих поколений ЛГБТ»

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках в поддержку «будущих поколений» ЛГБТ-молодежи. Так американский лидер прокомментировал решение сената, поддержавшего законопроект, о чем говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена, его цитирует РИА Новости.

Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждают фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят, — приводятся в заявлении слова американского президента.

Хозяин Белого дома утверждает, что этот закон сохранит права и защиту ЛГБТ и межрасовых браков для «миллионов американцев и их детей».

Он также гарантирует, что будущие поколения ЛГБТ-молодежи вырастут, зная, что они тоже могут вести полноценную, счастливую жизнь и создавать собственные семьи, — заявил американский лидер.

В 2015 году Верховный суд США постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе «Билля о правах». Но в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционное право на аборт один из судей указал, что постановление Верховного суда нужно пересмотреть. В итоге принятый на сегодня сенатом законопроект подтверждает право американцев на однополые браки.

Ранее сообщалось, что пикантность данного законопроекта заключается не только в его сущности, но и в том, что демократы в процессе его подготовки (она началась в июле нынешнего года) пытались и пытаются заручиться поддержкой той части конгрессменов, которым голосовать за подобные нововведения «религия не позволяет». Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.