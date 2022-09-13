Содом и Пелоси: в США однополые браки могут быть признаны в ближайший месяц Либералы хотят гарантировать право американцев любить своего партнера независимо от пола и расы, на что якобы покушаются консерваторы

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

США на один шаг приблизились к легализации однополых браков, стремясь догнать в этом Европу. Законопроект, легализующий на федеральном уровне однополые браки, будет внесен на рассмотрение Конгресса США в ближайший четверг. Это означает, что, согласно процедуре, билль может приобрести силу закона либо быть отвергнут уже в начале следующей недели. NEWS.ru выясняет, почему законопроекты подобного рода являются в Соединенных Штатах сегодня передовой идеологической войны между консерваторами и либералами.

Инициатором легализации однополых браков в США являются сенаторы-демократы Джерри Надлер и Тэмми Болдуин. По их поручению, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер внесет противоречивый Respect for Marriage Act («Закон об уважении к браку») на рассмотрение пленарного заседания законодательной власти.

Пикантность данного законопроекта заключается не только в его сущности, но и в том, что демократы в процессе его подготовки (она началась в июле нынешнего года) пытались и пытаются заручиться поддержкой той части конгрессменов, которым голосовать за подобные нововведения «религия не позволяет». К ним относятся в первую очередь республиканцы, которые и так рассматривают «голубых» (фирменный цвет Демократической партии) как саботажников государственных институтов и разрушителей заветов отцов-основателей, так что билль демократов в поддержку ЛГБТ-сообщества лишь укрепляет «красных» в этом убеждении.

Однако чтобы билль превратился в закон, без поддержки какой-то части республиканцев его авторам не обойтись. С этой целью сенатор-демократ Кристен Синема персонально обхаживает в дни, предшествующие голосованию, тех республиканцев, которых «голубые» рассматривают как слабое звено в цепи. Лоббисты законопроекта напирают на то, что он идет не вразрез, а, наоборот, в согласии с религиозными свободами, гарантированными принятым в 1993 году законом. Противники (например, сенатор-республиканец Рон Джонсон) настаивают ровно на противоположном: что однополые браки нарушают чувства верующих, поскольку нигде в священных текстах не одобряется союз между особями одного пола.

Фото: Joseph Piercy/Keystone Press Agency Полиция на протестных мероприятиях. Архивное фото

На вторник точно известно, что свое согласие голосовать за однополые браки вопреки партийной линии дали как минимум три сенатора (впрочем, это их ни к чему не обязывает и они могут передумать в последний момент). Однако чтобы документ прошел палату, требуется поддержка как минимум десяти республиканцев —тогда он набирает 60 голосов, необходимых для принятия любого законопроекта.

Я хочу уверить, что голосование в Сенате про законопроекту о брачном равенстве состоится вне всякого сомнения на будущей неделе. И я надеюсь, что среди республиканцев найдется десять человеку, которые его поддержат, — объявил Чак Шумер.

Так что попытки демократов «перемагнитить» нестойких республиканцев продолжаются полным ходом, и, очевидно, не прекратятся вплоть до самого дня голосования по нему.

Болдуин и Шумер настаивают, чтобы однополый законопроект рассматривался как отдельный пункт повестки заседания, на котором также выставят на голосование решение о финансировании госрасходов в следующем финансовом году, который в США начинается 1 октября.

Эти пункты повестки несоизмеримы по важности, и возможно, демократы надеются, что относительная малозначимость их билля поможет в его гладком прохождении через сенат, поскольку сенаторы максимально выложатся, дебатируя, где найти средства на содержание госаппарата, и у них уже не останется энергии, чтобы спорить из-за права геев и лесбиянок на семейную жизнь. (К слову, некоторые сторонники этого законопроекта предлагали голосовать его пакетом с законом о госфинансировании, но более трезвые коллеги объяснили им, что это самый верный способ добиться, чтобы их билль вообще не включили в повестку заседания).

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О том, что «Закон об уважении к браку» не стоит того шума, который вокруг него поднимают авторы, говорит такая деталь: руководство фракции республиканцев в конгрессе приняло решение, что ее члены могут голосовать по нему в свободном режиме, без оглядки на мнение однопартийцев.

И все же демократы торопятся с голосованием потому, что если сейчас им надо получить только десять голосов «перебежчиков», то после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс расклад сил может измениться сильно не в их пользу и о всех «прогрессистских» законах можно будет забыть как минимум на два следующих года. Об этом проговорилась спикер конгресса Ненси Пелоси, заявив, что «надо спешить с защитой базовых прав, которые у американцев стремятся отнять экстремисты из числа судей и законодателей» (интересное определение в устах спикера для части своих же коллег).

Речь идет о праве на контрацепцию и о праве законно любить своего партнера. Я с гордостью могу сказать, что, несмотря на усилия экстремистов из числа судей и законодателей, эти законопроекты нашли поддержку среди обеих партий и в обеих палатах, — сообщила она.

Сейчас же момент кажется демократам максимально подходящим: после того как в июне Верховный суд США пересмотрел решение Roe vs Wade о праве женщин на аборт, американская общественность взбудоражена и крайне восприимчива к любым инициативам гендерного характера, будь то права трансгендеров, гомосексуалистов, лесбиянок, асексуалов, небинаров и т. д. (короче, всех, кроме нормальных мужчин и женщин).

Демократы не были бы демократами, если бы не внесли в текст закона статьи о свободном доступе к контрацептивам и о гарантиях не только для однополых, но и межрасовых браках. Последняя статья обязывает признавать такие браки на всей территории США. Зачем это надо особо оговаривать, совершенно непонятно, так как последние ограничения на такие браки были сняты еще в 1967 году, что с тех пор ежегодно отмечается в США 12 июня как День любви.

Объяснение такого «пятого колеса в юридической телеге» можно найти в оговорке лидера сенатского большинства Стейни Ойера, который заявил, что «необходимо защитить меньшинства от возможных преследований в тех штатах, где республиканцы имеют большинство» (и для которых у демократов имеется универсальная «презумпция виновности»), а также на случай будущих «антилиберальных» решений Верховного суда.

Члены ЛГБТ-сообщества и граждане, состоящие в смешанных браках, должны получить юридическую защиту своего права на признание своих браков независимо от того, где они живут,— объяснил он.

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Демократы, конечно, сильно преувеличивают «опасность», которая исходит для секс-меньшинств от республиканцев, однако это правда, что вторые понимают защиту прав граждан совсем иначе, чем первые, объяснил причину «гендерного» раскола в беседе с NEWS.ru американист Иван Курилла.

Для демократов меньшинства — это священная корова, права которых надо отстаивать даже если этим они нанесут урон правам подавляющего большинства сограждан. Причем объявить меньшинством либералы могут кого угодно, например женщин, которых статистически больше, чем мужчин. Вдобавок для либералов понятие «меньшинство» по умолчанию сопрягается с определением «угнетенное», даже если никакого угнетения в реальности не существует. Республиканцы ведь тоже не сторонники того, чтобы кто-то из американцев испытывал дискриминацию по признаку пола, расы, религии и т. д. Просто республиканцы в принципе против любого вмешательства государства в личную жизнь граждан, к которой относится и то самое право «любить кого угодно». Поэтому республиканцы выступают не против однополых браков, как утверждают их оппоненты; они выступают против того, чтобы государство лезло в спальни и души к своим гражданам. Иван Курилла профессор Европейского университета, Санкт-Петербург

К слову, ссылки противников «Закона об уважении брака» на то, что он оскорбляет чувства верующих, могут быть подорваны новостями из ФРГ. Там, согласно проведенному на минувшей неделе соцопросу, большинство католиков как раз поддержало возможность однополых браков, а также половую жизнь до и вне семейных отношений. По мнению продвинутых немецких подданных Ватикана, запреты на такие отношения — это пережиток прошлого.